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15 минут назад

С начала спецоперации Украина потеряла 382 самолета и 206 вертолетов

Российская Газета

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по позициям 86 артподразделений ВСУ, живой силе и военной технике противника в 103 районах. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

С начала спецоперации Украина потеряла 382 самолета и 206 вертолетов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Судя по последней сводке ведомства, на различных направлениях специальной военной операции было уничтожено немало переданного киевскому режиму западного арсенала. В том числе американские реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские установки М-777 производства США, произведенная в Америке радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также несколько десятков единиц вооружения и боевой техники советского производства.

Общий счет потерянных ВСУ с начала специальной военной операции боевых машин и систем давно идет на тысячи.

На сегодняшний день, по данным Минобороны России, всего уничтожено 382 украинских самолета, 206 вертолетов, 3008 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7723 танка и других бронемашин, 1004 реактивные системы залпового огня, 3988 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8255 единиц специальной военной автомобильной техники.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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