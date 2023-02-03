С начала спецоперации Украина потеряла 382 самолета и 206 вертолетов

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по позициям 86 артподразделений ВСУ, живой силе и военной технике противника в 103 районах. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Судя по последней сводке ведомства, на различных направлениях специальной военной операции было уничтожено немало переданного киевскому режиму западного арсенала. В том числе американские реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские установки М-777 производства США, произведенная в Америке радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также несколько десятков единиц вооружения и боевой техники советского производства.
Общий счет потерянных ВСУ с начала специальной военной операции боевых машин и систем давно идет на тысячи.
На сегодняшний день, по данным Минобороны России, всего уничтожено 382 украинских самолета, 206 вертолетов, 3008 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7723 танка и других бронемашин, 1004 реактивные системы залпового огня, 3988 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8255 единиц специальной военной автомобильной техники.