The Sun: Запасов снарядов у Британии в случае столкновения с РФ хватит на один день

Если у Британии начнется военный конфликт с Россией, то запасов снарядов британской армии хватит лишь на один день, заявил генерал сэр Ричард Бэрронс в статье для The Sun.

Военный считает, что причиной такого положения дел стали ошибки в распределении бюджета – Минобороны страны получило меньше всего средств, передает РИА «Новости».

По его мнению, для перестройки армии и повышения ее готовности к конфликту необходимо выделить 3 млрд фунтов стерлингов в 2023 году плюс еще десять ближайших лет.

Также генерал указал на кадровый голод в армии Британии. Лишь 50% солдат прошли в прошлом году базовые учения, но почти никто не проходил обучение на высоких уровнях.