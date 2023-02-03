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45 минут назад

The Sun: Запасов снарядов у Британии в случае столкновения с РФ хватит на один день

Деловая газета "Взгляд"

Если у Британии начнется военный конфликт с Россией, то запасов снарядов британской армии хватит лишь на один день, заявил генерал сэр Ричард Бэрронс в статье для The Sun.

The Sun: Запасов снарядов у Британии в случае столкновения с РФ хватит на один день
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Военный считает, что причиной такого положения дел стали ошибки в распределении бюджета – Минобороны страны получило меньше всего средств, передает РИА «Новости».

По его мнению, для перестройки армии и повышения ее готовности к конфликту необходимо выделить 3 млрд фунтов стерлингов в 2023 году плюс еще десять ближайших лет.

Также генерал указал на кадровый голод в армии Британии. Лишь 50% солдат прошли в прошлом году базовые учения, но почти никто не проходил обучение на высоких уровнях.

Ранее эксперты сравнили экономики России и Британии не в пользу последней.

Армия,Ричард Бэрронс,
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