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6 минут назад

ФРГ выдала разрешение на экспорт танков Leopard 1

ТАСС

Кабмин ФРГ выдал разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт журналистам в пятницу, не приведя уточняющих сведений.

ФРГ выдала разрешение на экспорт танков Leopard 1 Украине
Фото: DPA/TACCDPA/TACC

"Могу подтвердить, что выдано одно разрешение. Другой информации привести не могу", - сказал он.

Хебештрайт также не уточнил, от кого именно такой запрос поступил.

Вооруженные силы ФРГ не используют Leopard 1. Ранее СМИ писали, что направить такие танки могут германские оборонные предприятия.

Подоляк назвал необходимое Украине число западных танков

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams ("Абрамс"). В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 ("Леопард-2") и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.

Армия,Борис Писториус,Штеффен Хебештрайт,
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