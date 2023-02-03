ФРГ выдала разрешение на экспорт танков Leopard 1 Украине

Хебештрайт также не уточнил, от кого именно такой запрос поступил.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams ("Абрамс"). В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 ("Леопард-2") и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.