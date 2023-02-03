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14 минут назад

Песков: Безопасность Крыма обеспечена надежно, пока не защищен до конца Донбасс

Деловая газета "Взгляд"

Безопасность Крыма обеспечена надежно, пока не защищен до конца Донбасс, поэтому спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремль спросили о защищенности Крыма и Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопрос, надежно ли защищены Крым и Донбасс, Песков заявил, что Донбасс пока защищен не до конца, и поэтому специальная военная операция продолжается, а безопасность Крыма обеспечена надежно, передает РИА «Новости».

Ранее координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.

Армия,Джон Кирби,Дмитрий Песков,
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