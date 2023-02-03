Кремль спросили о защищенности Крыма и Донбасса

Безопасность Крыма обеспечена надежно, пока не защищен до конца Донбасс, поэтому спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос, надежно ли защищены Крым и Донбасс, Песков заявил, что Донбасс пока защищен не до конца, и поэтому специальная военная операция продолжается, а безопасность Крыма обеспечена надежно, передает РИА «Новости».