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12 минут назад

Берлин решил закупить «Гепарды» для Киева у Катара

Мария Иванова

Немецкое правительство одобрило поставку Украине танков Leopard 1 из промышленных запасов и начало переговоры о закупке 15 танков Gepard для Киева у Катара. Об этом сообщает Reuters.

Берлин решил закупить «Гепарды» для Киева у Катара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источники в немецком правительстве заявили, что поставка «Леопардов» на Украину может начаться «в любое время после их ремонта».

Предприятия Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хотят отремонтировать десятки танков Leopard 1 и поставить их Украине, если Киев согласится их купить.

«Гепарды», которыми интересуется Берлин, Доха ранее закупила для обеспечения безопасности стадионов чемпионата мира.

25 января Германия одобрила поставку Украине наиболее современной модификации Leopard - 2A6 - из запасов Бундесвера.

Также Берлин разрешил странам-партнерам, у которых есть «Леопарды», передать их Киеву (с таким запросом к Германии ранее обратилась Польша).

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