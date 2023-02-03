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19 минут назад

Кадыров сообщил о взятии поселка Веселое бойцами «Ахмата»

News.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» вместе со 2-й бригадой 2-го армейского корпуса закрепились в поселке Веселое в Запорожской области, отбив у ВСУ стратегически важный опорный пункт, передает MK.RU. Он отметил, что этому предшествовала серия эффективных атак российских войск на противника. По его словам, взятие Веселого является продолжением успешных наступательных действий бойцов «Ахмата» в зоне СВО.

Кадыров сообщил о взятии поселка Веселое бойцами «Ахмата»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кадыров сообщил, что на данный момент чеченские спецназовцы находятся в более выгодном положении, чем вражеские подразделения, и планируют продолжить успешное продвижение. Он добавил, что в руках бойцов «Ахмата» находятся многочисленные трофеи, доставшиеся им после взятия опорного пункта. Глава Чечни поблагодарил их за смелую и эффективную работу и выразил уверенность в победе российской стороны в ходе украинского конфликта.

Ранее Кадыров сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» провели в зоне спецоперации тренировку по уничтожению танков Leopard и Abrams, По его словам, репетиция прошла успешно.

До этого командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что российские подразделения могут взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики через месяц-полтора. Об этом говорят нынешние серьезные потери Украины на передовой.

Армия,Рамзан Кадыров,
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