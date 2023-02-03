Германия собирается передать Украине не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, однако испытывает сложности с поиском снарядов для своей техники. Об этом сообщила в пятницу газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, Украина уже израсходовала половину из 60 тыс. зарядов для самоходных зенитных установок Gepard. ФРГ в свое время производила такие снаряды для Катара и Бразилии и теперь пытается уговорить эти страны на реэкспорт.

К примеру, с представителями Катара данная тема обсуждалась 18 декабря. Представители Берлина также задумались об обратном выкупе 15 "Гепардов" у этой страны. Прогресса в переговорах достичь не удалось, говорится в статье. Аналогичная просьба была отвергнута со стороны бразильских властей в январе.

Бразилия в статье упоминается и в контексте зарядов для танков Leopard 1 - южноамериканская страна отказалась передавать Германии заряды для них. На основании информации о таком запросе Süddeutsche Zeitung делает вывод, что ФРГ задумалась о передаче и таких танков тоже. Газета указывает, что уже принято "принципиальное решение по этому поводу". Агентство DPA, со своей стороны, указывает, что формально шаг еще не согласован.