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1 час назад

Подоляк заявил, что Украине нужно от 350 до 450 западных танков

ТАССиещё 1

Власти Украины нуждаются на данном этапе в 350-450 западных танках. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в опубликованном в пятницу интервью испанской газете 20minutos.

Он отметил, что международные союзники Киева знают, что именно ему нужно на данном этапе конфликта.

"Во-первых, мы нуждаемся в ракетах с дальностью 150-200 км, - сказал Подоляк. - Мы уже ведем переговоры по ним". "Затем нам нужно <...> от 350 до 450 танков", - добавил он.

По его версии, сейчас не существует "никакого ядерного риска". Подоляк утверждал, что Запорожская АЭС "оккупирована, но контролируется Международным агентством по атомной энергии". Он также в очередной раз повторил, что Киев сочтет конфликт завершенным, "когда российские войска покинут всю оккупированную территорию и вернутся к международно признанным границам", который, по его словам, "включают Крым".

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что степень напряженности вокруг ситуации на Украине растет из-за решений Вашингтона и его давления на другие страны.

Армия,Видео,Борис Писториус,Михаил Подоляк,Дмитрий Песков,МАГАТЭ,
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