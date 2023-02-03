Власти Украины нуждаются на данном этапе в 350-450 западных танках. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в опубликованном в пятницу интервью испанской газете 20minutos.

Он отметил, что международные союзники Киева знают, что именно ему нужно на данном этапе конфликта.

"Во-первых, мы нуждаемся в ракетах с дальностью 150-200 км, - сказал Подоляк. - Мы уже ведем переговоры по ним". "Затем нам нужно <...> от 350 до 450 танков", - добавил он.

По его версии, сейчас не существует "никакого ядерного риска". Подоляк утверждал, что Запорожская АЭС "оккупирована, но контролируется Международным агентством по атомной энергии". Он также в очередной раз повторил, что Киев сочтет конфликт завершенным, "когда российские войска покинут всю оккупированную территорию и вернутся к международно признанным границам", который, по его словам, "включают Крым".

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.