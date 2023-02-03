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37 минут назад

В МИД России рассказали, как российские инструкторы помогают армии ЦАР

Газета.Ru

Посол России в ЦАР (Центрально-Африканская Республика) Александр Бикантов заявил в интервью для РИА Новости, что вывод французского контингента, по оценкам некоторых экспертов, не оказал никакого влияния на стабильность и безопасность в стране, поскольку армия ЦАР при поддержке российских инструкторов не позволяет боевикам проникнуть на территорию страны из-за рубежа.

В МИД России рассказали, как российские инструкторы помогают армии ЦАР
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Российские инструкторы работают в ЦАР с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета и занимаются подготовкой правительственных сил к борьбе с военизированными представителями оппозиции, которые осуществляют попытки захвата населенных пунктов и нападения на официальных лиц и силовиков.

Последние 130 бойцов французского контингента покинули ЦАР в декабре. В парламенте ЦАР сообщили РИА Новости, что Банги не оказывал на Париж давление с цель добиться вывода его контингента. Во Франции мотивировали вывод войск из ЦАР тем, что эта страна якобы участвует в проводимой Россией антифранцузской компании.

Армия,Александр Бикантов,МИД России,Совбез ООН,
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