Раскрыто содержание нового пакета военной помощи США для Украины

Власти США отправят Украине наземные ракеты с GPS-наведением в рамках нового пакета военной помощи, о котором объявят 3 февраля. Содержание пакета раскрыло агентство Bloomberg.

По информации агентства, Вашингтон в течение 9 месяцев начнет поставки на Украину высокоточных боеприпасов большой дальности GLSDB, которые были разработаны компанией Boeing. Эта система сочетает в себе высокоточную управляемую авиабомбу GBU-39 и ракетный двигатель.

В новый пакет военной помощи Киеву также войдут противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot и ручные гранатометы MK 153.