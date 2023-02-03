В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
46 минут назад

Раскрыто содержание нового пакета военной помощи США для Украины

Lenta.ru

Власти США отправят Украине наземные ракеты с GPS-наведением в рамках нового пакета военной помощи, о котором объявят 3 февраля. Содержание пакета раскрыло агентство Bloomberg.

По информации агентства, Вашингтон в течение 9 месяцев начнет поставки на Украину высокоточных боеприпасов большой дальности GLSDB, которые были разработаны компанией Boeing. Эта система сочетает в себе высокоточную управляемую авиабомбу GBU-39 и ракетный двигатель.

В новый пакет военной помощи Киеву также войдут противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot и ручные гранатометы MK 153.

WSJ: США объявят о новом пакете помощи Киеву с "умными" бомбами

Ранее американские чиновники предупредили Украину, что ей придется отчитаться за всю помощь, которую она получает от США. Издание WP писало, что такие заявления были сделаны на фоне снижения общественной поддержки Украины среди американцев.

Армия,Видео,Boeing,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители