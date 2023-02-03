Спецоперация на Украине 3 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 февраля 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

В ДНР заявили о стягивании резервов ВСУ под Артемовск

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Украинские Вооруженные силы приступили к стягиванию своих резервов под Артемовск (Бахмут), сообщает РИА Новости со ссылкой на советника временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Игоря Кимаковского.

По его словам, украинская сторона стягивает свои силы в спешке. Кроме того, в настоящее время в Киеве ведутся споры о том, стоит ли отводить войска из Артемовска или нет.

Кимаковского отметил, что при этом сейчас не наблюдается вывода солдат Украины из города. А российские военные продолжают совершать наступление.

Врио подчеркнул, что в скором времени российская сторона возьмет территорию Артемовска в огневое кольцо – уже контролируются все подходы к городу.

Названа цель отправки роботов «Маркер» в зону СВО

Стало известно, зачем российские робототехнические платформы «Маркер» отправили в зону проведения специальной военной операции, сообщает News.ru со ссылкой на военного эксперта Виктора Литовкина.

По его словам, это необходимо, чтобы проводить полевые испытания, в том числе в условиях реального боя. Также проходит тестирование вооружения, установленного на комплексе.

Отмечается, что в России давно разрабатывают и испытывают роботизированные комплексы, а отечественные роботы разминирования «Уран» хорошо показывают себя на учениях.

Ранее прибытие четырех «Маркеров» в зону проведения спецоперации показал экс-глава «Роскосмоса», руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Дипломат назвал новые направления атак ВСУ

Стало известно, в каких направлениях украинские Вооруженные силы Украины совершат следующее наступление, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на военного дипломата, члена-корреспондента Академии военных наук Александра Бартоша.

Он предположил новые направления атак Киева и спрогнозировал усиление боевых действий в районе Крыма и Мелитополя. Эксперт считает, что украинские военные продолжат сопротивление в районе Артемовска, так как для них важно сохранить данные позиции и «возможность отстреливать территорию Донбасса».

Бартош отметил, что позже российские войска будут добиваться отступления украинских военных в сторону Днепра.