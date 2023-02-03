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10 минут назад

Кимаковский заявил о взятии Угледара в полуокружение

Газета.Ruиещё 1

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о взятии Угледара в полуокружение, сообщает РИА Новости.

Стало известно о взятии Угледара в полуокружение российскими военными
Фото: ТАССТАСС

"В Угледаре идет постепенный захват города в кольцо. Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи", - рассказал Кимаковский.

По его словам, вооруженные силы Украины испытывают значительные трудности в подвозе подкреплений и боеприпасов в город из-за огневого контроля над дорогой в Красноармейск (украинское название - Покровск).

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Украина с вечера 2 февраля в спешке начала стягивать дополнительные резервы под Артемовск. При этом Кимаковский отметил, что отвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города "пока не наблюдается".

Армия,Игорь Кимаковский,Денис Пушилин,
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