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40 минут назад

В ДНР назвали решающий шаг в освобождении Артемовска

Lenta.ruиещё 4

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, какой шаг должен стать решающим в освобождении Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, если полностью перекрыть трассу из Часова Яра, то военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратят последний путь снабжения и окажутся в окружении, сообщает РИА Новости.

В ДНР назвали решающий шаг в освобождении Артемовска
Фото: ТАССТАСС

«Как только трасса будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение», — заявил он.

Кимаковский уточнил, что данный шаг станет не последним — перекрыв для ВСУ возможность маневрирования резервами и подвозом боеприпасов они все еще смогут осуществлять доставки, используя для этих целей грунтовые дороги вдоль лесополос.

Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ начали стягивать свои резервы под Артемовск. Он подчеркнул, что в Киеве идут споры о том, стоит ли отводить войска из Артемовска или нет. Кимаковский уточнил, что при этом в настоящее время не наблюдается вывода украинских солдат из города.

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Армия,Игорь Кимаковский,Денис Пушилин,
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