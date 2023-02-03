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42 минуты назад

В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в огневое кольцо

Lenta.ruиещё 1

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что российские военные в скором времени возьмут территорию Артемовска (украинское название — Бахмут) в огневое кольцо. По его словам, к настоящему времени они закрепились на восточных рубежах и контролирует все подходы к городу, сообщает РИА Новости.

В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в огневое кольцо
Фото: ТАССТАСС

Кимаковский заявил, что российские солдаты находятся в шаге от того, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Он подчеркнул, что это являются огромным успехом. Кимаковский уточнил, что подразделения военных Вооруженных сил (ВС) России закрепились на восточных рубежах города.

«Наша артиллерия уже полностью контролирует все подходы к городу», — отметил он.

Ранее командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский заявил, что под Артемовском находятся суперквалифицированные российские военные. Он утверждает, что суперквалифицированные «обычные вооруженные силы» усиливают штурмовые подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во время окружения города. Уточняется, что украинское командование допускает отступление из Артемовска, чтобы избежать потерь бойцов ВСУ.

Армия,Игорь Кимаковский,Денис Пушилин,
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