В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в огневое кольцо

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что российские военные в скором времени возьмут территорию Артемовска (украинское название — Бахмут) в огневое кольцо. По его словам, к настоящему времени они закрепились на восточных рубежах и контролирует все подходы к городу, сообщает РИА Новости.

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Кимаковский заявил, что российские солдаты находятся в шаге от того, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Он подчеркнул, что это являются огромным успехом. Кимаковский уточнил, что подразделения военных Вооруженных сил (ВС) России закрепились на восточных рубежах города.

«Наша артиллерия уже полностью контролирует все подходы к городу», — отметил он.