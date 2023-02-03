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Темнокожая женщина впервые возглавит главную базу Атлантического флота ВМС США "Норфолк"

Командующей военно-морской базой в Норфолке впервые за 106-летнюю историю станет темнокожая женщина - капитан Джанет Дейс. Об этом сообщает Stars and Stripes.

Темнокожая женщина впервые возглавит главную базу Атлантического флота ВМС США "Норфолк"
© Steve Helber/AP

По данным издания, церемония смены командования "Норфолка" состоятся в пятницу, 3 февраля. Дейс заменит капитана Дэвида Диса, который возьмет на себя обязанности начальника штаба командующего военно-морскими силами Среднеатлантического региона. С 2021 года Дейс является исполнительным директором "Норфолка". На этом посту она также стала первой темнокожей женщиной.

Военно-морская база "Норфолк" является главной базой Атлантического флота ВМС США и крупнейшей в мире. По данным на 2011 год в ней базировалось 75 кораблей, в том числе пять авианосцев.

Ранее сообщалось, что Управление специальных операций ВМС США, в состав которого входят известные "морские котики", впервые приняло на службу женщину. Имя женщины не называется по соображениям безопасности, но уточняется, что она сдала экзамен и получила квалификацию оператора боевых катеров. По словам командующего управлением контр-адмирала Г.У.Ховарда, его новая подчиненная достигла "экстраординарных" успехов.

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