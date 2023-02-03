В МИД Франции заявили об отсутствии войны НАТО с Россией

Париж и Североатлантический альянс не находятся в состоянии войны с Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Франции.

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Там заявили, что партнеры по НАТО не воюют с РФ, а эскалация фиксируется только со стороны России. Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Она заявила об абсурдности заявления лидера Франции Эмманюэля Макрона, который сказал, что планируемая поставка военных самолетов украинским властям не приведет к эскалации конфликта между двумя странами.

Глава вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню считает, что передача оружия Киеву должна осуществляться исходя из потребностей Вооруженных сил Украины, а не представлять собой рекламную акцию. Глава ведомства отметил, что в настоящее время бывшей советской республике нужна помощь, которая должна учитывать обучение персонала и логистику.