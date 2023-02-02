В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
22 минуты назад

Разведчики ВС РФ устроили засаду в тылу у ВСУ и перерезали снабжение

Российская Газета

Кадры работы российских разведчиков, устроивших засаду на УАЗ украинских боевиков, показали в Сети. Вылазка подразделения ВС РФ произошла в ноябре 2022 года далеко за линию фронта, поэтому противник не ожидал атаки. Видео опубликовал Telegram-канал Росич.

Разведчики ВС РФ устроили засаду в тылу у ВСУ и перерезали снабжение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разведчики заняли выгодные позиции среди деревьев и дождались, пока транспорт ВСУ достигнет открытого места, после чего начали стремительную атаку. Слаженными действиями УАЗ удалось остановить, а группу сопровождения груза уничтожить. Боевики ВСУ пытались занять позиции вдоль дороги, но место атаки разведчики рассчитали так, чтобы им это не удалось.

В результате бойцы ВС РФ сорвали поставку боеприпасов и подкрепления на один опорных пунктов противника.

Ранее сообщалось, что российским военным удалось взять в плен группу солдат ВСУ в ЛНР. Они были окружены и приняли решение сложить оружие.

Армия,Верховный суд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители