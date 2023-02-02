Разведчики ВС РФ устроили засаду в тылу у ВСУ и перерезали снабжение

Кадры работы российских разведчиков, устроивших засаду на УАЗ украинских боевиков, показали в Сети. Вылазка подразделения ВС РФ произошла в ноябре 2022 года далеко за линию фронта, поэтому противник не ожидал атаки. Видео опубликовал Telegram-канал Росич.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Разведчики заняли выгодные позиции среди деревьев и дождались, пока транспорт ВСУ достигнет открытого места, после чего начали стремительную атаку. Слаженными действиями УАЗ удалось остановить, а группу сопровождения груза уничтожить. Боевики ВСУ пытались занять позиции вдоль дороги, но место атаки разведчики рассчитали так, чтобы им это не удалось.

В результате бойцы ВС РФ сорвали поставку боеприпасов и подкрепления на один опорных пунктов противника.