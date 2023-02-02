Названы сроки развертывания новой системы ПВО Украины

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в эфире телеканала Rai Italia назвал сроки, в которые на Украине должна быть развернута новая система противовоздушной обороны (ПВО), передает РИА Новости.

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По словам Таяни, новая система ПВО должна заработать, ориентировочно, в течение семи-восьми недель. Отмечается, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T предоставляют Киеву Италия и Франция.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон предостерег Украину от ударов по России из поставляемого ей Западом оружия. Он назвал один из критериев поставки оружия и техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) — они не должны приводить к эскалации конфликта.