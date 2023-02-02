Минобороны заявило о продолжении наступления на донецком направлении

Российские военные подразделений «Южной» группировки войск продолжают наступление на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве уточнили, что за сутки на этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 военнослужащих. В районе Первомайского и Васюковки в Донецкой народной республике (ДНР) было нанесено поражение 59-й мотопехотной бригаде ВСУ и 3-й бригаде нацгвардии.

Помимо этого, на донецком направлении российские военные уничтожили один украинский танк, бронетранспортер, два пикапа и гаубицы Д-30 и «Мста-Б».