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1 час назад

Минобороны заявило о продолжении наступления на донецком направлении

Lenta.ru

Российские военные подразделений «Южной» группировки войск продолжают наступление на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Минобороны заявило о продолжении наступления на донецком направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В оборонном ведомстве уточнили, что за сутки на этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 военнослужащих. В районе Первомайского и Васюковки в Донецкой народной республике (ДНР) было нанесено поражение 59-й мотопехотной бригаде ВСУ и 3-й бригаде нацгвардии.

Помимо этого, на донецком направлении российские военные уничтожили один украинский танк, бронетранспортер, два пикапа и гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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