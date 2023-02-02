Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что Минск и Москва в 2023 году намерены начать реализацию трех союзных программ в сфере обороны и безопасности в условиях давления Запада и обострения военно-политической обстановки в Восточной Европе.

Как сообщил Мезенцев в Минске на совещании с представителями госзаказчиков программ Союзного государства, планируется ввести в реализацию программы, одна из которых посвящена пограничной безопасности, еще две – поддержке инфраструктуры РГВ, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что актуальность программ в сфере безопасности связана в том числе и с тем, что «заметно усложнилась военно-политическая обстановка в восточноевропейском регионе».