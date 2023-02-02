Песков прокомментировал уход ЧВК «Моцарт» с Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК «Моцарт» в конфликте на Украине. Так он прокомментировал уход организации из страны, его слова приводит РИА Новости.

«Я, честно говоря, предлагаю не значение такой ЧВК», — высказался пресс-секретарь российского президента.

Он подчеркнул, что Москве неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы компания с таким названием в событиях вокруг Украины.