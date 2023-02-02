Politico: Киев недоволен ошибками разведки США

Газета Politico сообщила о недовольстве Киева ошибками разведки США относительно возможностей украинских войск в рамках боевых действий. Об этом пишет «Лента.ру».

При этом издание не сообщает, какие именно ошибки имеются ввиду, но уточняется, что они совершались с самого начала конфликта. Кроме того, администрация украинского президента Владимира Зеленского была возмущена из-за слов главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что ВСУ вряд ли удастся «вытеснить российские силы» со всех занятых территорий.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ несут большие потери при попытке форсировать Днепр. По его словам, российские военные эти попытки успешно отбивают. В настоящее время акватория реки полностью находятся под контролем ВС РФ, в том числе Днепро-Бугский лиман.