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58 минут назад

Власти региона России заявили об уничтожении сыном чиновницы десятков солдат ВСУ

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Сын вице-премьера Еврейской автономной области (ЕАО) Марии Костюк Андрей Ковтун стал Героем России посмертно за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Власти региона России заявили об уничтожении сыном чиновницы солдат ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Как сообщили агентству в российском регионе, в ходе участия в СВО Ковтун лично уничтожил несколько десятков солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда прикрывал боевой машиной пехоты российскую разведывательную группу. Во время боя Ковтун получил осколочные ранения и скончался.

Зампред правительства ЕАО Костюк участвовала во встрече матерей российских военнослужащих с президентом России Владимиром Путиным. Там чиновница рассказала президенту о гибели своего сына.

По словам Костюк, ее 26-летний сын Андрей Ковтун находился в зоне боевых действий с самого начала спецоперации. 10 августа он отправился на помощь разведывательной группе, попавшей в засаду в районе села Спорное Донецкой народной республики и погиб. У мужчины остались жена и сын.

Ранее в Минобороны России рассказали об уничтожившем двадцать бойцов ВСУ артиллеристе.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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