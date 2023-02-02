Добровольцы из Турции приехали в Запорожье для участия в СВО

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — рассказал РИА Новости доброволец из Турции с позывным Кузон.