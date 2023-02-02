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1 час назад

Добровольцы из Турции приехали в Запорожье для участия в СВО

Ura.Ru

В Запорожскую область прибыли добровольцы из Турции, чтобы участвовать в боях на стороне России. Сейчас они проходят обучение в батальоне имени Судоплатова для дальнейшего участия в специальной военной операции.

Добровольцы из Турции приехали в Запорожье для участия в СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — рассказал РИА Новости доброволец из Турции с позывным Кузон.

Он рассказал, что получал высшее образование в Москве, у него много друзей среди россиян и он любит русскую культуру.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с целью помочь мирным жителям Донбасса. Добровольческие движения играют важную роль в проведении СВО. В Минобороны РФ сообщали, что добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.

Армия,Минобороны России,
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