Работу самого мощного в мире миномета в зоне СВО сняли на видео

Работу самого мощного в мире миномета — самоходной артиллерийской установки «Тюльпан» — в зоне специальной военной операции (СВО) запечатлели на видео. Кадры сняло Министерство обороны, их публикует ТАСС в своем Telegram-канале.

На показанных агентством кадрах САУ прибывает на место огневой работы, приводится в боевое положение и наносит удар по узлам военной инфраструктуры Украины. После удара «Тюльпан» покидает место ведения огня, чтобы не попасть под ответный удар.

Отмечается, что «Тюльпан» — единственный в мире самоходный миномет с пушкой калибра 240 миллиметров. Минобороны ранее сообщало, что такая пушка позволяет пробивать трехметровые бетонные стены укрытий.

Пушка «Тюльпана» способна стрелять как неуправляемыми фугасными минами, так и зажигательными, корректируемыми и даже ядерными снарядами мощностью до двух килотонн в тротиловом эквиваленте.