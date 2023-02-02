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41 минуту назад

Володин пообещал сжечь немецкие «Леопарды»

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что немецкие танки Leopard будут «сожжены» российской армией по примеру танков Tiger в Сталинградской битве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Свой пост Володин посвятил 80-летию победы СССР в Сталинградской битве.

Володин отметил, что «уроки разгрома нацистской Германии усвоили не все». Он заявил, что Ангела Меркель на посту немецкого канцлера «обманывала мировое сообщество и свой народ», помогая Украине готовить армию.

«Нынешний канцлер Шольц пошёл ещё дальше, приняв решение отправить немецкие танки воевать против России. Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров», - написал спикер Думы.

Володин посоветовал немецким властям вспомнить 1943 год и объяснить своими гражданам, зачем Берлину конфликт с Россией.

Министр обороны Германии прокатился на танке перед отправкой техники на Украину

25 января Германия одобрила поставку Украине наиболее современной модификации Leopard - 2A6 - из запасов Бундесвера.

Также Берлин разрешил странам-партнерам, у которых есть «Леопарды», передать их Киеву (с таким запросом к Германии ранее обратилась Польша).

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