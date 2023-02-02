Володин высказался о судьбе немецких танков Leopard на Украине

Танки Leopard, которые Германия поставит Украине, повторят судьбу фашистских «Тигров» и будут сожжены, как это было в 1943 году в Сталинграде. Об этом, высказываясь о судьбе поставленного Киеву оружия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Фото: EPA/TACC EPA/TACC

Политик, поздравляя россиян с 80-летием победы в Сталинградской битве, вспомнил, что это сражение ознаменовало начало изгнания немецко-фашистских войск из страны и открыло Красной армии дорогу на Берлин. Володин считает, что ФРГ не усвоила уроки разгрома нацистской Германии.

«Меркель, занимая должность канцлера, обманывала мировое сообщество и свой народ, помогала киевскому нацистскому режиму готовиться к войне.Нынешний канцлер Шольц пошл еще дальше, приняв решение отправить немецкие танки воевать против России», — написал парламентарий.

По его мнению, руководство ФРГ должно объяснить своим гражданам, зачем Берлин «втягивает немецкий народ в войну», и вспомнить события 1943 года.