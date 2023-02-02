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16 минут назад

Володин высказался о судьбе немецких танков Leopard на Украине

Lenta.ruиещё 1

Танки Leopard, которые Германия поставит Украине, повторят судьбу фашистских «Тигров» и будут сожжены, как это было в 1943 году в Сталинграде. Об этом, высказываясь о судьбе поставленного Киеву оружия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Володин высказался о судьбе немецких танков Leopard на Украине
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

Политик, поздравляя россиян с 80-летием победы в Сталинградской битве, вспомнил, что это сражение ознаменовало начало изгнания немецко-фашистских войск из страны и открыло Красной армии дорогу на Берлин. Володин считает, что ФРГ не усвоила уроки разгрома нацистской Германии.

Министр обороны Германии прокатился на танке перед отправкой техники на Украину

«Меркель, занимая должность канцлера, обманывала мировое сообщество и свой народ, помогала киевскому нацистскому режиму готовиться к войне.Нынешний канцлер Шольц пошл еще дальше, приняв решение отправить немецкие танки воевать против России», — написал парламентарий.

По его мнению, руководство ФРГ должно объяснить своим гражданам, зачем Берлин «втягивает немецкий народ в войну», и вспомнить события 1943 года.

25 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

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