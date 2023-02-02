Военный эксперт раскрыл способ борьбы с танками НАТО

Приоритет в поражении танков НАТО отдадут авиации и управляемому оружию. Способы борьбы с западными боевыми машинами раскрыл в беседе с РИА Новости раскрыл военный эксперт, главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский .

По его словам, любой современный танк может быть поражен самыми различными средствами, начиная от мин и устаревших противотанковых ручных гранат и ручных гранатометов и заканчивая современными противотанковыми ракетными комплексами и авиаракетами.