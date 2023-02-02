Спецоперация на Украине 2 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 февраля 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Обученные в Британии военные ВСУ сдались после первых минут боя

Видео дня

Группа украинских военных, которая проходила обучение на военно-учебной базе Воркоп в Великобритании, сдалась в плен после 20 минут боя под Святогорском в ДНР. Об этом заявил срочник Вооруженных сил Украины Артем Коваленко, передает РИА Новости.

Он рассказал, что их группа сперва добралась до Львова, затем пересекла границу, из Польши отправилась в Британию и добиралась до базы Воркоп автобусами. Там они прошли курс молодого бойца — осваивали правила оказания медицинской помощи, практиковали стрельбу, изучали военное право, методы штурма городов, окопов и зданий. Обучение длилось 21 день.

Затем украинских солдат вернули на родину и отправили в Житомир, где шло боевое слаживание в рамках 25-й бригады. Собеседник агентства отметил, что после патрулирования в селе Заболотья их группу отправили в Святогорск. Перед пленом они месяц пробыли на позициях, солдатам поручили держать оборону.

«В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались», — резюмировал Коваленко.

Участникам боевых действий на Украине окажут новый вид помощи

Для старшего командного состава Вооруженных сил РФ, который участвует в боях на Украине, разрабатывают программу психологической помощи при Министерстве обороны России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

В публикации уточняется, что специалисты уже приступили к изучению опыта психологической помощи военнослужащим иностранных государств. Работа ведется над программой профилактики посттравматического стрессового расстройства у старшего офицерского состава.

Глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов подтвердил эту информацию и добавил, что психологическая помощь в нынешней ситуации сильно востребована.

Украинские войска 18 раз обстреляли ДНР за последние сутки

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР. Всего было выпущено 99 боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).