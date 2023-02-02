Спецоперация на Украине 2 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 февраля 2023 года.
Группа украинских военных, которая проходила обучение на военно-учебной базе Воркоп в Великобритании, сдалась в плен после 20 минут боя под Святогорском в ДНР. Об этом заявил срочник Вооруженных сил Украины Артем Коваленко, передает РИА Новости.
Он рассказал, что их группа сперва добралась до Львова, затем пересекла границу, из Польши отправилась в Британию и добиралась до базы Воркоп автобусами. Там они прошли курс молодого бойца — осваивали правила оказания медицинской помощи, практиковали стрельбу, изучали военное право, методы штурма городов, окопов и зданий. Обучение длилось 21 день.
Затем украинских солдат вернули на родину и отправили в Житомир, где шло боевое слаживание в рамках 25-й бригады. Собеседник агентства отметил, что после патрулирования в селе Заболотья их группу отправили в Святогорск. Перед пленом они месяц пробыли на позициях, солдатам поручили держать оборону.
«В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались», — резюмировал Коваленко.
Для старшего командного состава Вооруженных сил РФ, который участвует в боях на Украине, разрабатывают программу психологической помощи при Министерстве обороны России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
В публикации уточняется, что специалисты уже приступили к изучению опыта психологической помощи военнослужащим иностранных государств. Работа ведется над программой профилактики посттравматического стрессового расстройства у старшего офицерского состава.
Глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов подтвердил эту информацию и добавил, что психологическая помощь в нынешней ситуации сильно востребована.
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР. Всего было выпущено 99 боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Со стороны вооруженных формирований Украины были зафиксированы 18 попыток ведения огня. В сторону Донецка было совершено девять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. В сторону Горловки — пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. В сторону Ясиноватой — четыре обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Всего ВСУ выпустили 99 боеприпасов разного калибра.