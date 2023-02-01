Украина и Франция подписали меморандум о поставках радаров GM200 для Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев и Париж подписали меморандум о поставках французских радаров GM200, которые используются в украинской системе ПВО. Об этом сообщает ТАСС.

«Подписан меморандум с фирмой Thales о поставке двух радаров Ground Master 200 (GM200), что позволит существенно увеличить мощность вооруженных сил по обнаружению воздушных целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, беспилотников различных типов», – сообщил Резников, который сейчас находится с визитом во Франции.

Он также добавил, что Париж также собирается обучить более 6 500 украинских солдат, а также «обеспечит финансирование и передачу Киеву 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar». При этом ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж обучит до 2 тысяч украинских военных до начала лета 2023 года.