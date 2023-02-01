WSJ: США объявят о новом пакете помощи Киеву с "умными" бомбами

США в пятницу, 3 февраля, могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут «умные» бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Фото: DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

«Следующая партия военной помощи США для Украины, о которой может быть объявлено уже в пятницу, впервые будет включать умные бомбы большей дальности», — пишет газета.

В материале газеты говорится, что дальность этой бомбы составляет 94 мили (151,3 километра), что больше, чем у любой бомбы, которую США до сих пор поставляли Украине.

GLSDB запускается из наземных ракетных комплексов M270 и M142 HIMARS. Данный вид оружия был создан в результате модифицирования бомбы малого диаметра, к которой добавили ракетный двигатель.