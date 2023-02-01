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45 минут назад

WSJ: США 3 февраля могут объявить о новом пакете помощи Киеву с "умными" бомбами

Газета.Ruиещё 2

США в пятницу, 3 февраля, могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут «умные» бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ: США объявят о новом пакете помощи Киеву с "умными" бомбами
Фото: DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air ForceDoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

«Следующая партия военной помощи США для Украины, о которой может быть объявлено уже в пятницу, впервые будет включать умные бомбы большей дальности», — пишет газета.

В материале газеты говорится, что дальность этой бомбы составляет 94 мили (151,3 километра), что больше, чем у любой бомбы, которую США до сих пор поставляли Украине.

GLSDB запускается из наземных ракетных комплексов M270 и M142 HIMARS. Данный вид оружия был создан в результате модифицирования бомбы малого диаметра, к которой добавили ракетный двигатель.

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1 февраля Bloomberg писал, что США планируют поставить Украине дальнобойную артиллерию на $2 млрд.

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