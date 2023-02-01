Две «Пумы» столкнулись на полигоне бундесвера

Две БМП «Пума» столкнулись в ходе учений на полигоне в центре боевой подготовки бундесвера около города Гарделеген, сообщает Tagesschau. В результате инцидента, 12 солдат получили ранения, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

По сведениям немецкого портала, две 40-тонных бронемашины столкнулись друг с другом на высокой скорости.

31 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в рамках первой волны помощи ВСУ получит 120–140 танков и БМП западных моделей. По его словам, кроме уже анонсированных поставок немецких «Леопардов», британских Challenger 2 и американских M1 Abrams в Киеве рассчитывают на французские Leclerc.