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51 минуту назад

Две «Пумы» столкнулись в ходе учений на полигоне бундесвера

News.ru

Две БМП «Пума» столкнулись в ходе учений на полигоне в центре боевой подготовки бундесвера около города Гарделеген, сообщает Tagesschau. В результате инцидента, 12 солдат получили ранения, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

Две «Пумы» столкнулись на полигоне бундесвера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сведениям немецкого портала, две 40-тонных бронемашины столкнулись друг с другом на высокой скорости.

31 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в рамках первой волны помощи ВСУ получит 120–140 танков и БМП западных моделей. По его словам, кроме уже анонсированных поставок немецких «Леопардов», британских Challenger 2 и американских M1 Abrams в Киеве рассчитывают на французские Leclerc.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ, вероятно, начнут использовать западные танки в военных действиях весной. Он отметил, что с помощью новой техники войска смогут продолжить контрнаступление. По его данным, из обещанных странами Запада поставок на Украине намерены сформировать по меньшей мере два батальона.

Армия,Дмитрий Кулеба,Алексей Резников,
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