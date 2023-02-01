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29 минут назад

Украинские пограничники спасли бежавшего от призыва мужчину, заблудившегося в горах

Газета.Ru

На Украине мужчина пытался незаконно пересечь границу и попасть в Словакию, чтобы избежать призыва в украинскую армию, но заблудился в горах и был задержан пограничниками. Об этом сообщается в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.

Украинские пограничники спасли бежавшего от призыва мужчину, заблудившегося в горах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказали в пограничной службе, мужчина шел по проложенному заранее маршруту, однако сбился с него и заблудился в горах из-за чего провел всю ночь в лесу.

«Поэтому как только «поймал» связь, сразу позвонил «102». Полицейские немедленно сообщили пограничникам», — отметили в ведомстве.

Пограничники задержали его и оказали необходимую помощь. Теперь он предстанет перед судом.

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