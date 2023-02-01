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54 минуты назад

В МВД Молдавии заявили, что обломки упавших на территории страны ракет — от ЗРК С-300

Газета.Ru

В МВД Молдавии заявили, что обломки упавших на территории страны ракет принадлежат уничтоженным противовоздушным ракетам зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщает ТАСС.

Молдавия установила тип упавших на территорию страны ракет
Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii MoldovaMinisterul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

«Предварительное расследование показало, что обнаруженные [5 декабря] фрагменты является частями разгонного блока зенитно-ракетного комплекса С-300. <…> 14 января у населенного пункта Ларга были найдены фрагменты предположительно комплекса С-300», — заявила официальный представитель МВД Молдавии Анна Ревенко.

14 января стало известно, что на севере Молдавии упала ракета, обломки обнаружили молдавские пограничники. До этого обломки ракет находили в других частях страны.

Около 80 кг взрывчатки обнаружили в упавшем в Молдавии фрагменте ракеты

Ранее министерство обороны Молдавии сообщило журналистам, что саперы отдельного батальона «Кодру» армии страны вместе с представителями Министерства внутренних дел уничтожили боевую часть ракеты, которая накануне была найдена на севере республики.

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