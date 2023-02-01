Молдавия установила тип упавших на территорию страны ракет

В МВД Молдавии заявили, что обломки упавших на территории страны ракет принадлежат уничтоженным противовоздушным ракетам зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщает ТАСС.

Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

«Предварительное расследование показало, что обнаруженные [5 декабря] фрагменты является частями разгонного блока зенитно-ракетного комплекса С-300. <…> 14 января у населенного пункта Ларга были найдены фрагменты предположительно комплекса С-300», — заявила официальный представитель МВД Молдавии Анна Ревенко.

14 января стало известно, что на севере Молдавии упала ракета, обломки обнаружили молдавские пограничники. До этого обломки ракет находили в других частях страны.