Еще один моряк авианосца George Washington покончил с собой

Очередной моряк, проходивший службу на авианосце George Washington, покончил с собой, несмотря на принятые меры после волны самоубийств среди членов экипажа этого авианосца в апреле 2022 года. Об этом сообщает Stars and Stripes.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

По данным издания, речь идет о помощнике боцмана Лучане Йохане Вудсе, который погиб в результате самоубийства - к такому выводу пришла полиция города Ньюпорт-Ньюс, на территории которого 23 января было обнаружено тело моряка.

Трагедия произошла несмотря на принятые командованием ВМС США меры по повышению доступности психической помощи экипажам авианосца, а также улучшения жилищных условий моряков, которые несколько лет жили в каютах во время капитального ремонта корабля.

Напомним, что мае 2022 года Конгресс США выразил обеспокоенность чередой самоубийств военнослужащих авианосца "Джордж Вашингтон". Менее чем за неделю в апреле 2022 года покончили с собой трое членов экипажа этого корабля.

Член палаты представителей от штата Огайо Марси Каптур предположила, что самоубийства вызваны затянувшимся ремонтом судна, в ходе которого экипаж вынужден оставаться на борту на судостроительной верфи в штате Вирджиния.

У сотен моряков не было доступа к жилью и автомобилям, что, по мнению Капур, их деморализовало.

Для решения проблемы с размещением экипажа 200 морякам разрешили переехать во временное жилье недалеко от места базирования корабля.

За последний год на авианосце "Джордж Вашингтон" погибли семь членов экипажа, четверо из них совершили суицид. Всего на авианосце работают 2700 человек.