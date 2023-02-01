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41 минуту назад

В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине

Lenta.ru

В настоящее время в западных странах идет процесс перевооружения на новейшие истребители пятого поколения F-35, в связи с чем встает вопрос о необходимости утилизации самолетов F-16, две сотни из которых могут быть переданы Украине. Об этом пишет военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине
Фото: ShutterstockShutterstock

«Утилизация их путем передачи Украине для боевых действий будет воспринята западным обществом вполне благосклонно, особенно в Польше», — допускает автор.

По его словам, популярность F-16 приводит к тому, что у Киева может не быть проблем с обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией этих истребителей.

«При этом арсенал как для работы по земле, так и по воздушным целям весьма впечатляет. К нему адаптировали почти весь набор тактического авиационного вооружения различных стран НАТОНАТО», — уверен обозреватель.

По его мнению, одной из задач F-16 на Украине станет «попытка бросить вызов российской ударной авиации, чтобы не допустить ее к передовой». Автор уверен, что российские дальнобойные системы противовоздушной обороны не позволят украинской стороне этого добиться.

Среди проблем, с которыми может столкнуться при эксплуатации F-16 Киев, Лавров называет нехватку квалифицированных пилотов.

В январе в сети появилось видео, на котором запечатлен полет белорусского Ил-76МД над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении истребителей России и НАТО.

Армия,Антон Лавров,НАТО,
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