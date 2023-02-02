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1 час назад

ВСУ потеряли более 65 военнослужащих на двух направлениях

Lenta.ruиещё 7

ВСУ потеряли более 65 военнослужащих на двух направлениях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 65 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом в четверг, 2 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, в районе села Полтавка Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» уничтожили украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны, а в районе Угледара Донецкой народной республики (ДНР) ВСУ потеряли военных 72-й механизированной бригады.

Армия,Минобороны России,
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