Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 65 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом в четверг, 2 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
По данным военного ведомства, в районе села Полтавка Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» уничтожили украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны, а в районе Угледара Донецкой народной республики (ДНР) ВСУ потеряли военных 72-й механизированной бригады.