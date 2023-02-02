Нидерланды планируют объединить сухопутные силы с Германией весной

Нидерланды намерены интегрировать собственные сухопутные силы в систему немецкого Бундесвера до конца апреля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря армии Нидерландов майора Марк ван де Бека.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Отмечается, что из две сухопутные бригады Нидерландов уже объединены с Бундесвером, а интеграция третьей — 13-й бригады в состав 10-й танковой дивизии вооруженных сил ФРГ может завершиться до конца апреля. Ван де Бек добавил, что окончательное решение по данному вопросу примет правительство Нидерландов.

Таким образом, после объединения совокупная численность войск двух стран должна составить 50 тысяч человек, при этом 8000 военнослужащих в ней будут из Нидерландов. Пресс-секретарь подчеркнул, что оборонное ведомство намерено изучить возможность совместных закупок снаряжения и провести унификацию нормативных актов в военной сфере.

Интеграция не затронет элитное спецподразделение армии Нидерландов Korps Commandotroepen.