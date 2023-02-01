В граничащем с Украиной российском регионе атаковали нефтепровод

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.
По данным авторов канала, удар по российскому нефтепроводу был нанесен «Точкой-У». Предварительно, ракета упала близ нефтеперекачивающей станции «Новозыбков», никто не пострадал.
Прибывшие на место саперы обнаружили, что упавшая ракета оставила двадцатиметровую воронку. Нефтепровод оказался незначительно поврежден, там временно нет электричества. Из-за атаки ВСУ эвакуировали персонал предприятия.