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43 минуты назад

Испытания вездехода «Ерофей» для зоны СВО начались в Хабаровске

Деловая газета "Взгляд"

Испытания легкого тактического вездехода «Ерофей», который планируется поставлять в зону специальной военной операции, начались на полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске, сообщил губернатор края Михаил Дегтярев.

Дегтярев написал в своем Telegram-канале, что багги «Ерофей» проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровске. По его словам, вездеходы собираются отправить в зону СВО, собрано пять опытных образцов.

Ранее Дегтярев сообщал, что в Хабаровске запущено единственное на Дальнем Востоке производство багги, которые планируется производить до 20 единиц в месяц. Багги будут поставлять лесоохране, охотнадзору, спасательным службам, а также в зону СВО.

До этого стало известно об отправке в Донбасс партии роботов «Маркер».

Армия,Видео,Михаил Дегтярев,
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