Испытания вездехода «Ерофей» для зоны СВО начались в Хабаровске

Испытания легкого тактического вездехода «Ерофей», который планируется поставлять в зону специальной военной операции, начались на полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске, сообщил губернатор края Михаил Дегтярев.

Дегтярев написал в своем Telegram-канале, что багги «Ерофей» проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровске. По его словам, вездеходы собираются отправить в зону СВО, собрано пять опытных образцов.

Ранее Дегтярев сообщал, что в Хабаровске запущено единственное на Дальнем Востоке производство багги, которые планируется производить до 20 единиц в месяц. Багги будут поставлять лесоохране, охотнадзору, спасательным службам, а также в зону СВО.