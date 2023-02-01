Белорусские военные начали использовать «Искандер»

Белорусские военные начали полностью самостоятельно эксплуатировать российские ракетные комплексы «Искандер». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны страны.

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В министерстве напомнили, что в состав комплекса входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и техобслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.

В белорусском Минобороны подчеркнули, что «Искандеры» способны поражать системы ПВО, командные пункты, самолеты и вертолеты на аэродромах, инфраструктуру, скопления войск/техники и корабли.

В декабре 2022 года глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране поставили на боевое дежурство российские зенитные ракетные комплексы С-400 и «Искандер».