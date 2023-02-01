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34 минуты назад

Белоруссия начала самостоятельно использовать «Искандеры»

Мария Иванова

Белорусские военные начали полностью самостоятельно эксплуатировать российские ракетные комплексы «Искандер». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны страны.

Белорусские военные начали использовать «Искандер»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В министерстве напомнили, что в состав комплекса входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и техобслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.

В белорусском Минобороны подчеркнули, что «Искандеры» способны поражать системы ПВО, командные пункты, самолеты и вертолеты на аэродромах, инфраструктуру, скопления войск/техники и корабли.

В декабре 2022 года глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране поставили на боевое дежурство российские зенитные ракетные комплексы С-400 и «Искандер».

До этого на вооружении белорусской армии появился российский тактический зенитный ракетный комплекс «Тор М2».

Армия,Александр Лукашенко,
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