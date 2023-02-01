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12 минут назад

Американская «Группа Моцарта» изменит название на Украине

Мария Иванова

Основатель американской «Группы Моцарта» (была создана как ответ на российскую ЧВК Вагнера) Эндрю Милберн рассказал, что организация прекращает свою деятельность на Украине под старым названием. Об этом сообщает «Страна».

Американская ЧВК «Моцарт» решила покинуть Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня был последний день "Группы Моцарта". Тот факт, что имя и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии: обучения украинских солдат и защиты мирных жителей», - заявил Милберн.

Он отметил, что миссия его организации продолжится «под новым именем».

Ранее Милберн отказался сравнивать свою команду с ЧВК Вагнера, заявив, что его подчиненные не носят оружия и выполняют гуманитарные задачи.

Украина заявила о намерении обсудить свой ядерный статус

СМИ писали, что между Милберном и финансовым директором «Группы Моцарта» Энди Бейном возник серьезный конфликт, а Newsweek рассказывал, что бойцов «Группы Моцарта» отказываются заселять в гостиницы Донбасса из-за угрозы обстрелов.

Милберн заявлял, что в Донбассе «нет ни одной гостиницы, которая позволила бы им остановиться».

Он отмечал, что три отеля, в которых останавливалась «Группа Моцарта», в итоге были обстреляны.

Армия,Эндрю Милберн,
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