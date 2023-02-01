Американская ЧВК «Моцарт» решила покинуть Украину

Основатель американской «Группы Моцарта» (была создана как ответ на российскую ЧВК Вагнера) Эндрю Милберн рассказал, что организация прекращает свою деятельность на Украине под старым названием. Об этом сообщает «Страна».

«Сегодня был последний день "Группы Моцарта". Тот факт, что имя и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии: обучения украинских солдат и защиты мирных жителей», - заявил Милберн.

Он отметил, что миссия его организации продолжится «под новым именем».

Ранее Милберн отказался сравнивать свою команду с ЧВК Вагнера, заявив, что его подчиненные не носят оружия и выполняют гуманитарные задачи.

СМИ писали, что между Милберном и финансовым директором «Группы Моцарта» Энди Бейном возник серьезный конфликт, а Newsweek рассказывал, что бойцов «Группы Моцарта» отказываются заселять в гостиницы Донбасса из-за угрозы обстрелов.

Милберн заявлял, что в Донбассе «нет ни одной гостиницы, которая позволила бы им остановиться».