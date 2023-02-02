Обозреватель The New York Times (NYT) Джеффри Геттлман связал крах американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» на Украине с пьянством, финансовыми нарушениями и посещением киевских стриптиз-клубов.

По словам журналиста, он стоял в «прохладной комнате для совещаний на втором этаже многоквартирного дома в Киеве», когда основатель ЧВК Эндрю Мильбурн заявил своим подчиненным, что «группа "Моцарт" мертва». Геттлман считает, что причиной краха ЧВК стали произнесенные в состоянии опьянения обвинения в адрес украинского руководства и финансовые трудности.

Кроме того, заметил он, управлять людьми в ЧВК «было не так-то просто». Многие из них были ветеранами боевых действий, которые признались, что боролись с психическими расстройствами и пьянством, а свободное от работы время «их тянуло в киевские стриптиз-клубы, бары и к онлайн-знакомствам».

Геттлман также рассказал, что со временем «пожертвования на сумму более миллиона долларов» для ЧВК стали заканчиваться, и в компании начались внутренние междоусобицы и случаи дезертирства. При этом основатель «Моцарта» Мильбурн намерен возродить компанию. Для этого он «в серой толстовке и черных спортивных штанах» часами сидит в ноутбуке и отправляет электронные письма возможным спонсорам, заключил Геттлман.

Ранее Мильбурн заявил, что ЧВК «Моцарт», обучающая солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидает республику. При этом он намекнул, что миссия продолжит работу — просто под другим названием.