В ЛНР сообщили о небольших продвижениях сил РФ в направлении Северска

Российские силы понемногу продвигаются в Донецкой Народной Республике (ДНР) в направлении Северска, но основное внимание пока к Артемовску (украинское название - Бахмут). Об этом сообщил в среду военный эксперт, полковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
"Наши подразделения поджимают немного в район Северска, но особо туда не двигаемся. Там понемногу есть продвижения, но минимальные, основная задача - это Артемовск", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".
Северск входил в единую линию обороны украинских войск Артемовск - Соледар - Северск. 12 января российские силы освободили от украинских силовиков Соледар. За Артемовск сейчас идут ожесточенные бои. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские силы работают над тем, чтобы отрезать находящуюся там украинскую группировку от путей снабжения и взять ее в клещи.