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1 час назад

Испания выразила готовность передать Украине танки Leopard

Елена Прошина

В рамках первой поставки власти Испании намерены передать Украине от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету El País.

Испания поставит Украине несколько танков Leopard 2A4
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что всего в Сарагосе на протяжении 10 лет хранится 53 танка, сколько из них точно будет передано Киеву пока неизвестно. Это будет зависеть от состояния боевых машин. Сейчас Минобороны Испании ведет переговоры о срочном восстановлении танков.

Стоимость ремонта танков может составить более 500 тыс. евро за единицу. Предполагаемый срок восстановления - два с половиной месяца. Именно на такой срок разработан курс Великобритании для обучения украинских танкистов. Обучение будет проходить в Национальном учебном центре в Сарагосе.

Уточняется, что Минобороны также может поставить Киеву комплект запасных частей для Leopard. А вот боеприпасы вряд ли будут отправлены, т.к. их придется брать из запасов.

Ранее Норвегия заявила, что передаст Украине танки Leopard 2 «как можно скорее», возможно, в конце марта. Всего у страны имеется 36 боевых машин, однако сколько их них будет поставлено, пока неизвестно.

Между тем, в Германии прошли массовые антивоенные акции. Активисты выступили против поставок танков Leopard на Украину и призвали к немедленному прекращению огня. По мнению демонстрантов, Германия не должна способствовать войне.

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