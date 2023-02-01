Испания поставит Украине несколько танков Leopard 2A4

В рамках первой поставки власти Испании намерены передать Украине от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету El País.

Отмечается, что всего в Сарагосе на протяжении 10 лет хранится 53 танка, сколько из них точно будет передано Киеву пока неизвестно. Это будет зависеть от состояния боевых машин. Сейчас Минобороны Испании ведет переговоры о срочном восстановлении танков.

Стоимость ремонта танков может составить более 500 тыс. евро за единицу. Предполагаемый срок восстановления - два с половиной месяца. Именно на такой срок разработан курс Великобритании для обучения украинских танкистов. Обучение будет проходить в Национальном учебном центре в Сарагосе.

Уточняется, что Минобороны также может поставить Киеву комплект запасных частей для Leopard. А вот боеприпасы вряд ли будут отправлены, т.к. их придется брать из запасов.

Ранее Норвегия заявила, что передаст Украине танки Leopard 2 «как можно скорее», возможно, в конце марта. Всего у страны имеется 36 боевых машин, однако сколько их них будет поставлено, пока неизвестно.