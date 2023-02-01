Испания поставит Украине несколько танков Leopard 2A4

Испания планирует поставить Украине от четырёх до шести танков Leopard 2A4, сообщила газета El País со ссылкой на источники в правительстве.
Количество отправляемых танков будет зависеть от состояния 53 боевых машин, которые хранятся уже около 10 лет в Сарагосе.
Минобороны Испании ведёт переговоры о срочном восстановлении танков.
Как ранее сообщил RT, сенатор парламента Испании Карлес Мулет Гарсия обратился к правительству страны с вопросом о размере военной и экономической помощи, предоставленной Киеву.