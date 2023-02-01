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22 минуты назад

El País: Испания поставит Украине от четырёх до шести танков Leopard 2A4

RT на русском

Испания планирует поставить Украине от четырёх до шести танков Leopard 2A4, сообщила газета El País со ссылкой на источники в правительстве.

Испания поставит Украине несколько танков Leopard 2A4
Фото: TwitterTwitter

Количество отправляемых танков будет зависеть от состояния 53 боевых машин, которые хранятся уже около 10 лет в Сарагосе.

Минобороны Испании ведёт переговоры о срочном восстановлении танков.

Как ранее сообщил RT, сенатор парламента Испании Карлес Мулет Гарсия обратился к правительству страны с вопросом о размере военной и экономической помощи, предоставленной Киеву.

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