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52 минуты назад

Марочко: ВСУ перебрасывают технику из Изюма

RT на русском

Вооружённые силы Украины перебрасывают технику из Изюма в Харьковской области, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ перебрасывают технику из Изюма
Фото: APAP

«На марше была как колёсная, так и гусеничная техника», — написал он в Telegram.

Марочко рассказал, что в кузовах автомобилей перевозились ящики с боеприпасами, а три автомобиля буксировали артиллерийские орудия.

Ранее стало известно, что за сутки украинская армия потеряла более 100 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Также в Минобороны России сообщали, что российские войска нанесли поражение подразделениям танковой бригады ВСУ в районе Угледара.

Армия,СВО,Андрей Марочко,Минобороны России,
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