Марочко: ВСУ перебрасывают технику из Изюма

Вооружённые силы Украины перебрасывают технику из Изюма в Харьковской области, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«На марше была как колёсная, так и гусеничная техника», — написал он в Telegram.

Марочко рассказал, что в кузовах автомобилей перевозились ящики с боеприпасами, а три автомобиля буксировали артиллерийские орудия.

Ранее стало известно, что за сутки украинская армия потеряла более 100 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях.