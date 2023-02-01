Марочко: ВСУ перебрасывают технику из Изюма

Вооружённые силы Украины перебрасывают технику из Изюма в Харьковской области, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На марше была как колёсная, так и гусеничная техника», — написал он в Telegram.
Марочко рассказал, что в кузовах автомобилей перевозились ящики с боеприпасами, а три автомобиля буксировали артиллерийские орудия.
Ранее стало известно, что за сутки украинская армия потеряла более 100 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Также в Минобороны России сообщали, что российские войска нанесли поражение подразделениям танковой бригады ВСУ в районе Угледара.