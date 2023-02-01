Мобилизация: последние новости на сегодня 1 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 февраля 2023, в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Героев спецоперации включат в «пантеон героев»

Видео дня

Героев специальной военной операции России включат в «пантеон героев», сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

«Да, обязательно. Мы это сейчас обсуждаем», — заявил он.

В декабре 2022 года глава ведомства заявил, что Минпросвещения обсуждает с педагогическим сообществом и учителями, кто мог войти в «пантеон героев» и найти отражение в учебниках истории, обществознания и фильмах. Кравцов отмечал, что в пантеон могут включить ученых, поэтов, героев специальной военной операции, героев Великой Отечественной войны, а также видных государственных деятелей.

Этот пантеон должен единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений.

Военных обеспечат бесплатными почтовыми конвертами по нормам Минобороны

Руководству Минобороны России и других органов власти, где предусмотрена военная служба, предложили дать полномочия по определению порядка обеспечения военнослужащих бесплатными почтовыми конвертами, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий проект закона, который был внесен в Госдуму главой Комитета палаты по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым.

Они предлагают наделить глав органов исполнительной власти и других органов, где предусмотрена военная служба, полномочиями по изданию нормативных актов, которые будут определять нормы и порядок обеспечения военнослужащих бесплатными почтовыми конвертами.

В настоящее время по закону «О статусе военнослужащих» письма призывников и письма, адресованные им, посылаются в маркированных почтовых конвертах, приобретаемых за счет органов исполнительной власти и других органов, где предусмотрена военная служба. На бесплатную пересылку писем также имеют право военные, участвующие в боевых действиях и несущие службу в качестве добровольцев.

Путин одобрил предложение о совместных с Белоруссией центрах подготовки военных

Российский лидер Владимир Путин одобрил предложение кабмина РФ подписать с Белоруссией соглашение, предполагающее создание и функционирование учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих двух стран, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение президента.

Министерству обороны России поручено провести с участием Министерства внутренних дел переговоры с Минском и по достижении договоренности подписать от имени РФ этот документ, разрешив вносить в одобренный проект изменения, не имеющие принципиального характера.

В проекте соглашения отмечалось, что центры предназначены, в том числе для повышения уровня слаженности и боевой выучки российских и белорусских военнослужащих. Их основными задачами будут совместная боевая подготовка, дежурство, выполнение других учебно-боевых задач. Военные также будут обмениваться опытом применения вооружения, военной и специальной техники, осваивать практические навыки работы на таких образцах.