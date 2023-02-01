Стало известно о готовности США передать Украине ракеты большей дальности

Вашингтон готовит очередной пакет военной помощи Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

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Как заявили два анонимных американских чиновника, в него впервые войдут ракеты большей дальности. При этом они затруднились уточнить, о каких именно ракетах идет речь. Отмечается, что всего Киеву передадут вооружений на 2,2 миллиарда долларов США.

Также стало известно, что Франция и Украина 1 февраля подпишут соглашение о поставке радиолокационной системы Ground Master 200 (GM200). Об этом сообщил глава французских вооружённых сил Себастьян Лекорню.

«Мы ведём переговоры с нашими союзниками о поставке ракет для системы Crotale. Завтра Украина подпишет соглашение о приобретении радиолокационной системы GM200», — отметил министр.

Ранее Лекорню сообщил, что для Парижа нет табу в вопросе возможных поставок Киеву военных самолётов.

Тем временем, сотни жителей Нюрнберга в Германии вышли на акцию протеста против поставок вооружений Украине. Митингующих не смутили погодные условия, они собрались на улицах города с плакатами и транспарантами, которые гласили: «Мирные переговоры вместо поставок оружия!» и «Если гражданин становится неудобным — он вдруг сразу "правоэкстремист"».