Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 22:07 — населённый пункт Галициновка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 м; 22:10 — населённый пункт Щербиновка — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал при обстреле боевиками ВСУ Новой Каховки.