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31 минуту назад

Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

RT на русскомиещё 1

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку.

Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 22:07 — населённый пункт Галициновка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 м; 22:10 — населённый пункт Щербиновка — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при обстреле боевиками ВСУ Новой Каховки.

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