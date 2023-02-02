Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 22:07 — населённый пункт Галициновка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 м; 22:10 — населённый пункт Щербиновка — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram.